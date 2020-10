Comediante explicó cómo entró al estadio a ver Colombia-Venezuela

Juan David Muñoz es un comediante muy reconocido, especialmente en la costa norte del país. El nombre por el que es más conocido en Colombia es por JuanDa Caribe y fue una de las personas que estuvo en el estadio Metropolitano de Barranquilla viendo el partido entre Colombia y Venezuela.

Este sábado se conocieron imágenes de personas en algunos sectores del estadio durante el juego de inicio de Eliminatorias. Esto levantó mucha polémica porque, hasta donde se conocía, los protocolos de bioseguridad no permitían el ingreso de personas ajenas a los equipos y las Federaciones de Fútbol de cada país.

Sin embargo, JuanDa Caribe explicó la razón por la que él y otras personas sí pudieron asistir al estadio Metropolitano autorizados por la Federación Colombiana de Fútbol y la Conmebol, según él.

“El día miércoles o jueves, me llamaron de Homecenter para preguntarme si quería asisitr al estadio Metropolitano de Barranquilla. Ellos me dijeron que sí se podía porque hacen parte de la delegación de la Federación del Fútbol Colombiano porque son patrocinadores de la Selección Colombia y por eso nos dan un cupo que lo podría usar el presidente, gerente de la empresa, pero se lo queremos dar a alguien que se encuentre en Barranquilla, que quiera ir y que le quiera mostrar a los colombianos a través de las historias. Para eso te vamos a dar un palco con todas las medidas de bioseguridad, te llevamos desde tu casa, Te vamos a dar un palco para ti solo. Mi pregunta fue ¿puedo ir con mi novia? porque ver un partido solo es aburrido, ellos preguntaron a la Federación y no se podía porque solo podía ir una persona por marca. Ahí estuvieron todas las marcas patrocinadoras de la Selección. Esas son las personas que estuvieron en el palquito ese. Era el man de Avianca, la señora de Servientrega, la gente de Águila, el tipo de Postobón, el de Fiat, todos los patrocinadores oficiales de la Selección. Yo estaba en un piso donde estaba yo solito porque no soy gerente ni empresario, pero yo era el representante de Homecenter ante la Federación", dijo.

Posteriormente explicó que a él se le ha criticado mucho por ser una persona reconocida. “El error es que yo soy JuanDa Caribe, un pelado de Barranquilla que no debería estar ahí porque es para gente encopetada. Ese es el malestar que hay, pero no violé ninguna norma porque también me las dieron. No se podía cantar un gol, acercarse a los jugadores, salir de donde me dijeron que debía estar Y eso hice".

Además, el comediante contó que tenía “mi carnet avalado por la Conmebol. Ese largo que tienen también los jugadores... Ayer yo no era JuanDa Caribe, yo era el representante de Homecenter, así como estaban los otros representantes".

Con esto, el comediante, presentador, empresario y creador de contenidos dio su explicación para asistir al escenario deportivo y ser una de las pocas personas que vivió de cerca el encuentro entre Colombia y Venezuela.

Aquí está el video completo de su explicación