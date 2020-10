Las críticas al ‘Tino’ Asprilla por su opinión política y del país

Faustino Asprilla será recordado por sus grandes gestas con el Parma italiano, el Newcastle inglés y exitoso paso por clubes de Brasil, Chile, México y Argentina, además de su historia en Atlético Nacional. También es admirado y reconocido por lo hecho en la Selección Colombia, desde la preolímpica hasta la de mayores; pero en sus redes sociales y por sus manifestaciones políticas, ha generado polémicas.



Este fin de semana el ‘Tino’ ha sido tendencia en redes, y no precisamente por algo ligado a la Selección o a las Eliminatorias. No, esta vez es fuertemente criticado por dar su concepto sobre la actualidad del país y sus gustos políticos.



“Es un país muy complicado. Cuando queremos ser buenos somos buenos y cuando queremos ser malos somos muy malos. Me preocupan los jóvenes, que creen que con violencia van a arreglar el mundo y eso no es así. Me preocupo cuando veo que queman CAI, que matan policías, no creo que ese sea el camino, están equivocados”, dijo Asprilla en el programa ‘Vicky en Semana’, que dirige Vicky Dávila.



Asprilla agregó: “No soy político. No me gusta la política, nunca me gustó. Con la pandemia uno tiene más tiempo de ver y escuchar lo que está pasando. Son jóvenes que están mal influenciados y se tiene que hacer algo para enfocarlos. No estoy diciendo que no tengan derecho a protestar, estoy diciendo que el camino de la violencia no es ese”.



Así, las críticas se han despertado en las redes sociales, en contra de Asprilla.