De James hablan todos: hasta Vicky Dávila se atrevió a opinar

James Rodríguez volvió a renacer con su fútbol y a ser figura de la que todos quieren hablar, por su buen momento en el Everton de Inglaterra. Del futbolista colombiano se dicen muchas cosas, buenas en estos momentos, pero no ha sido fácil levantarse y renacer de las cenizas, luego del olvido en el que estaba en Real Madrid, por decisión de Zinedine Zidane, su anterior entrenador.



Y por estos días en que el ‘10’ de la Selección Colombia está jugando las Eliminatorias a Qatar 2022, hay más razones para que todos quieran opinar, estar en el tema de moda y dar su concepto sobre el jugador de los ‘toffees’. Así, la reconocida y polémica periodista Vicky Dávila dedicó su columna en ‘Semana’ para hablar del futbolista y dejar de lado la política.



Dávila se deshizo en elogios al referente de la Tricolor. Celebró que James vuelva a brillar en Europa “cuando algunos empezaban a perder la fe en él y otros apostaban por su rotundo y definitivo fracaso”.



“Después de que la prensa del mundo lo elogió por su talento y su inteligencia en el área de juego, en los últimos tiempos se oía de todo: que era un fraude, que no tenía disciplina ni madurez psicológica, que era un ‘mala cabeza’, que su talento no era suficiente comparado con el de otras figuras del fútbol europeo. Nada de eso era cierto. El James del Real Madrid siempre fue el mismo que hoy vemos triunfando en el Everton: audaz y efectivo en el campo, y muy carismático”, aseguró Vicky, empezando así a cobrarle a Zinedine Zidane, entrenador merengue, por James.



“El problema no era James. El problema era Zinedine Zidane. Un técnico testarudo que lo cogió entre ojos. A mí no me vengan con cuentos. Por fortuna soy hincha y no comentarista deportiva, así que les pido licencia para decirles que estoy convencida de que Zidane no quería a James. Por eso lo despreció, lo maltrató, lo aisló, y realmente quiso acabarlo”, fue la contundente opinión de la periodista.



Luego, Vicky Dávila cuenta que conoció hace un año a James y sabe que es una buena persona, buen padre, y que “encarna los sueños hechos realidad de cualquier niño común y corriente de un barrio de provincia en Colombia”.



“Carlo Ancelotti ha sido su ángel de la guarda. Lo llevó al Real, al Bayern, y lo sacó del infierno de Zidane para darle gloria en el Everton”, retomó Dávila para volver a enfilar sus ideas en contra del entrenador del Real Madrid: “Su destino estaba en manos del francés que parecía más su peor enemigo que su técnico. Zidane lo había opacado totalmente. Con él vivió una verdadera pesadilla que duró años. Cómo olvidar al gran James viendo jugar a su equipo, el Real, desde la tribuna como cualquier hincha. Una verdadera humillación que lo llevó a pedir no ser convocado; una medida desesperada”.



Finalmente, Vicky Dávila puso a James como ejemplo y motivo para inspirar a los colombianos. ¿Y Zidane? “Que sufra, porque los goles (de James) serán para el Everton y no para el Real Madrid”.