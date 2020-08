Con James como ejemplo, Vidal habló del frío y del idioma en Alemania

Llovieron críticas a James Rodríguez por su declaración de que el frío y el idioma fue complicado en su paso por Alemania con el Bayern Múnich. Ahora, Arturo Vidal, chileno, habló con Daniel Habif sobre el tema.



En relación a lo que respondió el colombiano, Vidal también tocó el tema y contó que sí es complicado, pero dejó en claro que él llegó con 19 años. Recordemos que hizo parte del Bayer Leverkusen entre 2008 y 2011, y en Bayern Múnich de 2015 a 2018.

“Me pasó similar, me pasó muchas veces. Más a los 19 años cuando llegué. El frío era terrible, los dos primeros meses no salí de mi casa (risas), solo me estaba tratando de adaptar. La nieve, todo... Eso es muy duro. Muchas veces pensé en devolverme a Chile o buscar otras cosas", empezó diciendo con relación al frío del país.

Otro tema del que también habló Vidal y James Rodríguez es de la frialdad o seriedad de las personas. Como el colombiano, Vidal explicó que era un tema complicado en Alemania.



“Yo escuchaba hablar a la gente en los vestuarios y pensaba que iban a pelear, y uno con la alegría y ganas de compartir con los demás era algo imposible. Ya el tercer año ellos iban aprendido más a hablar español que yo alemán, si no casi no podíamos ni hablar", finalizó.