El colombiano que quiere Iván Córdoba en Inter: ¿lo escuchará Conte?

Inter de Milán se proclamó campeón de la Serie A, luego de 11 años sin poder serlo y de soportar la supremacía de Juventus en el campeonato italiano.



El conjunto dirigido por Antonio Conte levantó el scudetto con anticipación, firmando una temporada con 26 victorias, 7 empates y dos derrotas, a falta de tres partidos para que finalice la competencia.

Tras la consagración del equipo nerazzurri, Iván Ramiro Córdoba, leyenda de la institución, manifestó su felicidad con el título conseguido y en un diálogo con Libero, el defensor que vistió la los colores negriazules durante 13 temporadas, se refirió a lo hecho por el club, a su presente como dirigente en un equipo de la Serie B, y dio el nombre del colombiano que le gustaría ver en Inter de Milan.



Título de Inter de Milan



"El Inter puede abrir un ciclo nuevo porque tiene una plantilla de gran carácter. Pese a las dificultades económicas, el equipo siguió caminando recto".



Jugador destacado en la posición



"Bastoni tiene cualidades diferentes a las mías, pero ya ha mostrado una gran madurez. Espero que se convierta en bandera del Inter".



Colombiano en Inter



"Vería muy bien a Luis Fernanado Muriel en el Inter. Tuvo años en los que no pudo ser constante, pero ahora con Gasperini ha encontrado continuidad y está sacando lo mejor de sí mismo. El Inter echa de menos a alguien como Luis: ¡junto a Lautaro y Lukaku formarían un ataque atómico!".



Director general del área deportiva del Venezia, Serie B



"Estoy entusiasmado porque he encontrado un proyecto serio. Aquí todo se construyó paso a paso, sin promesas excesivas. ¿Podría haber Venecia-Inter en unos años? Por qué no, tuvimos una gran temporada. Muchos nos dieron para luchar por los playouts y en cambio jugaremos los playoffs", finalizó.