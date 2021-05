Abel Aguilar fue claro: total confianza en Rueda y dardo a Queiroz

Reinaldo Rueda ya tiene fecha de regreso. El entrenador vallecaucano volverá a dirigir a la Selección Colombia en junio próximo, con los duelos válidos por las eliminatorias sudamericanas frente a Perú (3 de junio) y Argentina (8 de junio).

​

​Recordemos que el ex Atlético Nacional tuvo la oportunidad de dirigir al conjunto cafetero en 2002 y más adelante entre 2004 y 2006.

Después de la hecatombe bajo las órdenes de Carlos Queiroz, Rueda buscará enderezar el camino rumbo a Catar 2022 y varios ex integrantes del seleccionado colombiano han manifestado su apoyo al nuevo proceso. Uno de ellos, Abel Aguilar.

​

El exfutbolista con amplio recorrido por el balompié europeo habló en Caracol Radio sobre la importancia de tener un director técnico colombiano por el plus que le puede dar al estilo y cultura del fútbol nacional.



“Yo veo a la Selección con posibilidades. Con el profe Reinaldo (Rueda) me parce que se van a retomar sobretodo muchas cosas de nuestra cultura por su manera de trabajar y ese entendimiento que tiene del jugador colombiano va a ser muy importante. Eso no va a a llevar a ser un poco más sólidos y a generar confianza, que se retome esa confianza”, mencionó Aguilar.



Así mismo, manifestó que la gran misión es recuperar la confianza perdida: ”Los jugadores necesitan en este momento retomar confianza con una idea que les permita sacar todo su potencial. Al final es de lo que se trata, sacar el máximo rendimiento y creo que el profe y su grupo de trabajo están en la capacidad de hacerlo”.



Precisamente el grupo se vio afectado con las dolorosas derrotas frente a Uruguay y Ecuador, algo que le costó el puesto a Queiroz. Rueda Rivera tiene un gran reto en ese aspecto.



Por último, aseguró que el camino rumbo a Catar no está perdido porque “la Eliminatoria es muy larga”. En dicho sentido, “creo, deseo y quiero que el equipo retome el rumbo y podamos ir al Mundial”.