Gonzalo Higuaín se confesó: una dura vida del jugador de fútbol

Los ojos de la gente alejada del fútbol que simplemente se dedican a analizarlo pueden decir cualquier cosa sobre el estilo de vida de los jugadores del balompié, sin embargo, lo hacen sin conocer realmente lo que sucede dentro del rectángulo verde, y a las afueras del terreno de juego. Para muchos, correr detrás de una pelota con el único objetivo de marcar gol para llevarse los puntos a casa puede ser muy sencillo, pero la vida de una estrella deportiva no es tan sencilla como todo el mundo piensa.

Más que nadie, los jugadores tienen que aguantar críticas, no pueden llevar una vid normal en las calles por los comentarios de externos, y ante insultos, no pueden responder porque se sabe que son siempre observados y están en el ojo del huracán en todo momento. Uno de los que sí sabe cómo aguantar críticas es el franco argentino, Gonzalo Higuaín.



Gonzalo Higuaín demostró por toda su trayectoria en Europa ser un jugador importante a nivel mundial, pero le cobran unos fallos que hubiesen podido darle a la Selección Argentina el título anhelado en el Mundial del 2014 cuando enfrentaron a Alemania en la final en Brasil. No solo en la cita orbital de hace ocho años, sino que también en la Copa América de Chile en el 2015 ante los australes, en donde tampoco pudo la albiceleste conseguir el título.



En conversación con TyC Sports, Gonzalo Higuaín se sinceró y desveló las dificultades que tienen los futbolistas a nivel mundial por las diversas críticas a las que se enfrentan, “yo dije que viví 15 años antinaturalmente. La gente piensa que tenemos una vida fácil y hecha, y no, para nada”, fue lo primero que mencionó en el diálogo.



Frente a las críticas que deben aguantar, no queda nada más que escuchar paciente sin desesperarse ni responder, pues el golpe de la prensa será más fuerte, “no tenemos el mismo derecho de que vas por la calle, te insultan y no puedes reaccionar, porque si lo haces la repercusión es el doble. Si pierdes un partido, fallas un gol o pierdes un partido importante no puedes salir a la calle”. Y es que es claro que la vida de un futbolista estará siempre entre los ojos de aficionados y periodistas quienes pueden en un segundo exponer al jugador.



A su vez, explicó otros detalles complicados para el futbolista, “el jugador de fútbol vive condicionado por un resultado. Es un deporte, un trabajo, y no hay que confundir. Somos todos humanos”. Continuando en la misma línea, Gonzalo Higuaín mantuvo que no tolera más los insultos, y es que es un momento en el que no queda más que agachar la cabeza para un jugador al no poder contestar. “Me parece muy injusto haber viviod 15 años en la élite y no haber podido reaccionar ante momentos que tuve que agachar la cabeza ante insultos y faltas de respeto. En este momento de mi vida no lo tolero más”.



Gonzalo Higuaín también tocó el tema de las redes sociales, pues mantuvo que por esa vía también aparecen críticas que no tolera más, “ya no tolero el ninguneo, las faltas de respeto ni la agresión. Jamás las sufrí en persona, solamente por los anónimos en las redes sociales. Pero estoy seguro de que, esto se acaba cuando tengan que dar la cara. Hoy se hacen chistes con todo tipo de cosas, pero tenemos que ser conscientes de lo que se genera, porque con cinco segundos delante de una computadora le puedes arruinar la vida una persona”.



Por último, mencionó que dio todo por la albiceleste, “yo estoy tranquilo porque di mi vida y más por la Selección de Argentina. Estoy orgulloso de lo que di por la Selección y ni me arrepiento absolutamente de nada”. También dijo que está en uno de sus mejores momentos de su carrera a sus 34 años, disfruta de la Major League Soccer con el Inter de Miami.