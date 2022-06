Gonzalo Higuaín rompió el silencio: ¿a quién llamaban gordo?

El trasegar de Gonzalo Higuaín en el fútbol mundial ha sido de admirar. Su carrera le ha permitido pasar por los mejores clubes de Europa. Además, de dejar su sello goleador, pese a ser fuertemente criticado en España, Inglaterra e Italia. Ahora, en la MLS, pese a no estar en el foco de atención mediático, la voz de experiencia juega un papel fundamental en el Inter de Miami.

Pese a salir goleador en múltiples ocasiones, las críticas no han cesado. Su peso ha sido cuestionado y muchas veces afirmaron que no se encontraba en su forma ideal.



El actual jugador del Inter de Miami, de la MLS, habló con TyC Sports, recordando los comentarios de su supuesto sobrepeso, durante su estancia en el fútbol italiano “Todos los años me sacaban fotos y después metía 30 goles por año. A veces hasta sacaba pancita a propósito. Me gustaba porque yo ya sabía cómo terminaba la película”.



Además, contó una infidencia que vivió con el presidente del Napoli, De Laurentis “Hay una historia en Napoli, según ellos estaba excedido de peso y De Laurentis dice algo de que Higuaín estaba gordo, no sé qué. Fuimos a jugar, hice un gol y agarré la pelota y dije ¿gordo quién?”.