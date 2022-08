Émerson Rodríguez salvó al Inter Miami con agónico y guerreado gol

Emerson Rivaldo Rodríguez anotó este sábado su segundo gol de la temporada en la Major League Soccer (MLS), tanto que le permitió al Inter Miami sacar un empate a dos en el campo del Montreal.



Antes del festejo del ex-Millonarios, Gonzalo Higuaín, que había endosado un triplete al Cincinnati la semana pasada en un empate a 4-4, volvió a ver puerta, esta vez con una elegante vaselina en un mano a mano con el portero tras recibir una asistencia del español Alejandro Pozuelo.



El gol del 'Pipita' igualó en el minuto seis la ventaja del Montreal, firmada por un hondureño Romell Quito que sellaría su doblete en el minuto 21 al transformar una pena máxima.

El Inter Miami, que había ganado por 0-1 al San José Earthquakes entre semana, volvió a recibir goles en una temporada en la que ya encajó 39 en 24 partidos. Y eso que el encuentro pudo terminar con derrota, de no aparecer el colombiano Emerson Rivaldo a once minutos del final con la diana del 2-2.



El joven atacante vio puerta después de que el meta rival le parara dos disparos consecutivos. Sin embargo, tras el segundo rechace, el colombiano encontró el hueco para firmar el 2-2.



Inter Miami ocupa la novena posición en el Este, actualmente fuera de los puestos de 'playoffs', mientras que el Montreal es tercero, a cinco puntos del Philadelphia Union, líder.



