Dicen que este gol le pelea el Puskas al de Luis Díaz a Brasil ¿Será?

El gol que le marcó Luis Díaz a Brasil, en la fase de grupos de la Copa América 2021, le dio la vuelta al mundo. Su maniobra fue aclamada y aplaudida, e inmediatamente fue candidatizada para que la Fifa le otorgue el Premio Puskas al gol del año.

Sin embargo, se ha vuelto tendencia otro gol de gran factura, y hay unos que dicen que bien podría pelearle a Luis Díaz la distinción del Puskas.



Exagerado o no, el golazo no se dio en partido de selecciones. Incluso, la anotación fue en una liga poco vista y por un jugador que no está en el radar del aficionado común.



James Bissue, futbolista de la primera división de Ghana, marcó un impresionante gol el pasado 11 de julio, en el partido disputado entre su equipo Elmina Sharks y el Legon Cities. El tanto contribuyó a la victoria de 2-0 de Elimina Sharks y ha recibido elogios de todo el mundo.



Vea el gol y juzgue usted mismo si puede aspirar, como Luis Díaz, a la mejor anotación del año.