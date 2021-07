¿Tendrá cabida? Ancelotti, la última palabra con Gareth Bale

Real Madrid y Gareth Bale, pese a parecer más distantes, están más cerca de reencontrarse de lo que creen. Con la culminación de la Eurcocopa, las vacaciones al galés se le acabaron. Con un año de contrato por cumplir, deberá presentarse a las órdenes de Carlo Ancelotti para integrarse a la pretemporada. Pese a no tener nada definido, aunque sea, estará haciendo los trabajos correspondientes.



Problemas desde lo económico, para ambas partes. El jugador no está interesado en reducir su alto salario y el club busca, a toda costa, reducir sus gastos en la plantilla, por lo que el galés representa un escollo en ese objetivo. Una salida podría darse, pero no hay club que asuma los 15 millones de euros por temporada, costo que la temporada pasada los españoles repartieron con el Tottenahm, pero en una porción mayor hacia Madrid.



Con Ancelotti al mando, el panorama puede llegar a ser distinto, teniendo en cuenta que el italiano lo conoce y estaría dispuesto a tenerlo en sus planes. Además, fue uno de los destacados en la última temporada de Carletto, en su primera etapa como madridista.



Pese a no tener la misma regularidad, podría darse una segunda etapa de Bale en España, teniendo en cuenta que pocos clubes pagarían sus pretensiones económicas, además, que su nivel ha decaído en las tres temporadas recientes.