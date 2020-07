Nota baja: figuras que no han despegado en el regreso del fútbol

El fútbol sufrió una fuerte y larga pausa en las grandes ligas de Europa por la pandemia del coronavirus que aún sigue afectando al mundo. Por un lado, hubo grandes figuras que incluso regresaron mejor, pero hay otras estrellas del fútbol que aún se hacen esperar y no han tenido un buen regreso.



Empecemos por España, una de las ligas que todavía está finalizando y se sigue disputando. En el Real Madrid, líder del torneo, Éden Hazard sigue con lesiones y en los partidos que jugó (cuatro) y no ha logrado ser lo que se espera. En Barcelona, Antoine Griezmann no ha tenido toda la confianza de su entrenador y no ha logrado demostrar su fútbol, aunque viene de marcar.

En Inglaterra, Manchester City sufrió la lesión de Sergio Agüero, uno de sus delanteros y no lo tendrá más en esta temporada. En Tottenham, el gran delantero Harry Kane tampoco ha tenido su regreso soñado y el club de Mourinho sigue jugando mal. Heung-Min Son, por su parte, tampoco ha logrado volver con el fútbol que se le conoce e incluso estuvo cerca de irse a los golpes con Hugo Lloris por una crítica a su rendimiento. Paul Pogba marcó este jueves, pero tampoco ha podido mostrar su mejor fútbol en el Manchester United desde su regreso.



En Italia, la Serie A, Lautaro Martínez era la gran figura del Inter y ahora ha sido criticado por su nivel y su fútbol, alegando que podría estar pensando en su interés de fichar por el Barcelona. Ciro Immobile, goleador de la Serie A con Lazio, anotó dos goles en su regreso, pero no ha mostrado su conocido nivel que lo llevó a estar en la cima con 26 tantos hasta el momento.



Claro que, por la actualidad, el parón futbolístico para los jugadores fue fuerte y afectó parte de su físico y nivel. Otro ejemplo que dejó Italia es Juventus y su delantero Gonzalo Higuaín, quien no tiene su nivel soñado y no ha logrado consolidarse en el regreso.