Cristiano y Zidane: en Francia hay un proyecto para competir con PSG

Olympique de Marsella es uno de los equipos con más prestigio en el fútbol de Francia, así en los últimos años haya perdido protagonismo y el Paris Saint Germain lo haya desplazado en cuestión de títulos y apariciones internacionales, gracias a su músculo financiero.



Pero hay alguien que quiere que el Marsella, primer campeón del formato de Champions League (1992-93), nuevamente peleando en la élite europea. El empresario franco-tunecino Mohamed Ayachi Ajroudi, reveló sus sueños de comprar al equipo y la loca idea de fichar en grande.



“Me encanta el fútbol. Sobre todo, el lado noble del deporte. Me gusta la disciplina alemana, especialmente la del Bayern Múnich. Aprecio el fútbol del Barça. Y un jugador que nunca olvidaré es Cristiano Ronaldo. Me gusta el respeto y la disciplina y él encarna eso ¿Si lo sueño en Marsella? Todo es posible en la vida. Es un sueño que me emociona”, le dijo Ayachi a ‘Le Figaro’.



Y para tener una fórmula ganadora, el millonario empresario sonrió cuando le preguntaron por el deseo de contratar a Zinedine Zidane: “Veremos qué pasa en el futuro”, comentó.