PSG ha sufrido un fracaso más en Champions League esta temporada, su inversión en fichajes ha sido muy grande y los resultados en el ámbito internacional no se han dado. La dirigencia del equipo prepara aún más dinero para hacer una revolución en el equipo.

Según indica el diario inglés "The Sun" este sería el equipo que quieren armar los parisinos:



Arquero- Alphonse Areola

​

El francés es uno de los talentos más grandes en el arco del país galo, la llegada de Buffon no ha impedido que el arquero haya tapado la mayoría de partidos en la temporada. El plan a futuro de las directivas del club es mantenerlo.



Defensas- Thomas Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Juan Bernat



En el aspecto defensivo el equipo se mantendría igual, debido a que los jugadores de esta zona de la cancha son de los mejores del mundo y Thomas Tuchel está contento con su desempeño. Cabe resaltar que Dani Alves, Layvin Kurzawa, Presnel Kimpembe y Thilo Kehrer son las reservas del equipo.



Volantes- Toni Kroos, N'Golo Kante, Marco Verratti



En esta parte de la cancha vendría una fuerte renovación, PSG intentará fichar a Kroos y Kanté para la siguiente temporada, debido a que en la zona de volantes no hay un recambio amplio y por esto los rumores en Europa indican lo ya mencionado.



Delanteros-Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Neymar



Es poco creíble que PSG quiera mover uno de los tríos de ataque más duros del mundo, sin embargo Edinson Cavani ha perdido protagonismo en el equipo luego de la llegada de Mbappé y Neymar. Según el medio inglés, Antoine Griezmann estaría en carpeta de PSG, el mal momento de Atlético de Madrid y los rumores que suponen la salida del francés harían activar las negociaciones con el jugador.