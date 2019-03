El épico troleo de Hazard a Courtois por su grosero error contra Rusia

Luego del grave error de Thibaut Courtois en el partido contra Rusia, Eden Hazard salió a defender a su compañero de una forma muy particular. Se burló del arquero pero todo en un tono de compañerismo.

“Thibaut ve muchos vídeos de mis jugadas y luego siempre trata de copiarme en la cancha. El problema es que él es mucho más alto que yo, así que no es así de fácil”, comentó Hazard en declaraciones para el periodista Kristof Terreur.



Cabe recordar que el delantero belga siempre ha apoyado al arquero y así lo demostró: "No hay problema, eso puede pasar. No estamos preocupados por Thibaut. Todo el mundo sabe que es un excelente portero. Él ha sido el salvador para nosotros en muchas ocasiones”.



De igual forma, en su etapa juntos en Chelsea, Hazard molestó a su compañero con el siguiente comentario: "¿Querías regatear como yo? Jajajaja. Gracias por las atajadas”.