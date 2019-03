Gareth Bale y la muestra de que en 6 años no ha aprendido español

Para nadie es un secreto que el cambio de país, costumbres e idioma no es fácil para un jugador. Sin embargo, Gareth Bale lleva seis años en España y un reciente video con sus compañeros ha reflejado que no habla ni entiende español, lo que lo deja mal parado y así lo reflejan las caras de sus compañeros.

En una reciente publicación de "Marca" en España, se ve un video en el que participan: Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Luka Modric, Casemiro y Gareth Bale. En este se ve que los jugadores están pasando un buen rato platicando sobre fútbol. En el momento en el que el croata decide preguntarle algo al galés, el '10' de Real Madrid le pregunta si le habla en inglés o español.



En el momento de la pregunta Bale tuvo problemas para entender a la pregunta, en lo que respondió: 'No tengo ni idea de lo que has dicho'. Ante esta respuesta sus compañeros lo miraron de forma extraña ya que este respondió con desinterés y poca amabilidad.



Por esto, esta actitud no cayó bien con sus compañeros y con la directiva. Su futuro en Real Madrid es una incógnita ya que el jugador no se ve cómodo y podría poner fin a su etapa en la casa blanca.