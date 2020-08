¿La llamada de Dios? Maradona quiere a jugador mundialista en Gimnasia

Este miércoles, el futbolista peruano, Christian Cueva, ha informado a los medios locales que recibió una llamada del astro argentino, Diego Maradona, para convencerlo de jugar con Gimnasia en la próxima temporada

El volante, quien fue mundialista con la Selección de Perú, se mostró conmovido con la llamada, y en diálogo con el diario Depor, afirmó: "Que te llame una de las figuras más grandes que tiene el fútbol, es impresionante. Es una satisfacción muy grande que quiera Maradona contar con uno, sinceramente no lo había soñado", precisó el jugador.

"Esta es una oportunidad que Dios me está dando nuevamente, a pesar de mi situación donde no agarré secuencia futbolística", y añadió: "Que te llame Diego es motivador para mi persona, es muy importante. El fútbol es así, que te llamen te llena de energía, si se da algo voy a dar lo mejor", concluyó.



Así las cosas, la llegada de Cueva al 'Lobo' está cerca de concretarse, siendo este un gran fichaje para el equipo de Maradona, que no la pasó mu bien en la última temporada.