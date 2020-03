¡Sí hay esperanza! Enfermos de coronavirus cuentan cómo lo superaron

La pandemia que supone el coronavirus covid-19 genera temor y preocupación pero, a la vez, una ilusión: ¡se puede vencer a la enfermedad!

Lo prueban los personajes ligados al fútbol que han contado, personalmente, cómo avanza el virus en el cuerpo y cuál es la manera de enfrentarlo y derrotarlo.



El primero en hacerlo fue el entrenador del Arsenal inglés, Mikel Arteta, "Estoy muy bien ahora, siento que me he recuperado", dijo Arteta en declaraciones para el canal español La Sexta.



"Me tomó tres o cuatro días comenzar a sentirme mucho mejor y con más energía, dejar atrás los síntomas y ahora, la verdad es que me siento muy bien", añadió.



El DT, uno de los primeros personajes del fútbol que dio positivo, recordó cómo transcurrió su día a día: "Todo sucedió muy rápido. El martes por la tarde me sentía más o menos y fui a ver al médico, pero él no estaba allí. Recibí una llamada de la junta directiva después de entrenar mientras estaba en mi automóvil y me dijeron que el presidente de Olympiakos había dado positivo y todos los que habían estado en contacto estaban en riesgo... Les dije que no me sentía bien y que teníamos una situación porque teníamos muchos jugadores que habían estado en contacto con ellos.

Tuvimos un partido contra el Manchester City al día siguiente y obviamente no podíamos poner a mucha gente en riesgo sin decir nada", añadió.



"Me hice la prueba el miércoles pasado y me diagnosticaron el viernes, cuando tuvimos que comunicarle a la Premier League que había dado positivo. Obviamente, todos los que habían estado en contacto conmigo tuvieron que pasar a cuarentena y, en consecuencia, los juegos tuvieron que suspenderse". Arsenal reportó que toda su plantilla, femenina y masculina, cumplió la cuarentena preventiva y están sanos ahora.



El caso de Dybala y su novia



Entre tanto, en Italia, el famoso futbolista Paulo Dybala y su mediática pareja, la cantante Oriana Sabatini, confirmaban que ambos habían dado positivo a las pruebas por coronavirus. Y lo tomaron con calma, se sometieron al tratamiento y poco a poco están ganando la batalla.



"Nos hicimos el test con mi novio y una persona más, nos dijeron que somos positivos. Obviamente estamos bien. Yo tenía síntomas, tos, me dolía mucho la cabeza, cansancio, constante, seguí entrenando porque no sabía que estaba contagiada pero mi respiración no cambió para bien. Hoy estoy mejor, tengo cansancio pero no estoy tan mal como antes. Estoy bien en términos generales", contó Oriana en sus redes sociales.



"La palabra coronavirus asusta un montón, para nosotros puede ser leve pero no para nuestros padres o abuelos, así que quédense en casa, hagan la cuarentena. El 31 de marzo nos harán de nuevo el test y esperamos estar bien", añadió.



La artista aprovechó para hacer una valiosa recomendación: "Veo que hay gente que se va de vacaciones y de paseo a la Costa pero creo que no se dan cuenta de lo grave que es esto, del quilombo que sería en Argentina no por la letalidad del virus sino porque se desborden los hospitales. Espero que seamos responsables y nos cuidemos entre todos", concluyó.