En Bélgica hablan de falta de preparación en Catar ¿Suena a excusa?

El seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, celebró que pudo dar minutos a diecisiete jugadores frente a Egipto y que ninguno tuvo problemas físicos, y achacó la derrota al escaso tiempo que han tenido para preparar el Mundial.



"No hemos tenido el tiempo normal para prepararse para un Mundial", dijo Martínez tras el partido disputado en Kuwait justo antes de que su selección vuele a Doha para encarar la cita mundialista. El técnico español reconoció que su equipo no estuvo al nivel que esperaba y celebró haber podido rotar a un buen número de futbolistas y que todos respondieran físicamente.

"No tenemos lesiones, algo es algo", añadió Martínez, quien dijo que no se puede "tomar este partido como uno del Mundial" porque los jugadores no tenían esa mentalidad competitiva y no han "disputado a fondo todas las jugadas".



"Ahora tenemos que despertarnos porque el Mundial empieza y estoy seguro de que vamos a reaccionar", agregó. Bélgica se estrenará en el Mundial el miércoles 22 de noviembre contra Canadá.



EFE