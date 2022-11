Germán Cano sí estará en el Mundial Qatar 2022: ‘Será algo hermoso’

Justicia divina: Germán Ezequiel Cano podrá disfrutar por primera vez de un Mundial. El delantero argentino del Fluminense tendrá un premio más que merecido, luego de salir goleador del Brasileirão 2022 tras anotar 26 goles esta temporada.



Es un bombazo, pues Cano ya acabó su campaña y entró a vacaciones. Y aunque muchos le pidieron a Lionel Scaloni, entrenador de la selección Argentina, que tuviera en cuenta al artillero del fútbol brasileño, nunca hubo una convocatoria para un amistoso y menos para un partido oficial.



“¿Si alguna vez me habló alguien de la selección argentina? No, nunca hablé con nadie. Hubo mucha prensa aquí en Brasil y hasta allá en Argentina, pero de la selección nunca la hubo. Podría haber estado en la lista de 55 de la selección, ¿verdad?”, expresó Cano al medio brasileño Globoesporte en una entrevista que brindó semanas atrás.



Sin embargo, Cano confesó que viajará al Mundial de Qatar este fin de semana. Aunque vivirá la Copa del Mundo desde la tribuna, como uno más de los miles de compatriotas que estarán en Doha.



“Poder ir a disfrutar el Mundial será una experiencia nueva, nunca he estado en un Mundial. Por primera vez tendré la oportunidad de disfrutar con mi familia, poder ver los partidos de Argentina y Brasil. Será algo hermoso”, comentó.



El Fluminense acaba de renovarle contrato a Germán Ezequiel Cano hasta 2025, asegurándose al delantero argentino hasta sus 37 años.