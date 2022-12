A futbolistas no les gusta ver fútbol: 'prefiero películas o series'

Era una sospecha permanente, una queja, un lamento de todos aquellos que nacen sin talento pero con pasión por el fútbol y que ven, con pesar, que aquellos que sí pueden vivir de este deporte parecen tener la cabeza en otra parte.

Una super estrella ha venido a confirmar que a muchos, muchos futbolistas no les gusta ver fútbol, no les interesa nada más que las fortunas que maneja el deporte y que a ellos les cambia la vida.



"Nosotros siempre buscamos marcar la mayor cantidad de goles, tenemos jugadores de mucha calidad y nos conocemos muchísimo", comentó Raphinha, el único atacante que no ha hecho gol todavía para Brasil en el Mundial de Catar.



Y al responder por Croacia, su próximo rival, o los demás favoritos, ojo a su respuesta: "No veo nada del Mundial. No me gusta mirar los partidos, prefiero mirar películas o series".



La incredulidad del periodista ante esa confesión dio lugar a más preguntas, que el hombre del FC Barcelona cortó sin más: "¿Por qué tengo que saber algo de Messi o Mbappé, a mí no me gusta (ver fútbol)... Sé que son los mejores y esta bien así", concluyó. Futbolistas a los que no les gusta el fútbol... lo que hay que ver.