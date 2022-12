Dos joyas y rendimiento impecable: Mundial de ensueño de Richarlison

" Al que le van a dar, le guardan", Lo dice un dicho popular que aplica a la perfección para Richarlison en el Mundial de Catar 2022.

Y es que para llegar a Doha vivió, literalmente, un viacrucis. “Es un poco difícil de hablar, porque está en medio mi sueño. Ya he sufrido una lesión similar. La última vez, me quedé unos dos meses parado”, dijo en ESPN Brasil después de lesionarse en un partido entre Tottenham y Everton apenas unas semanas antes del Mundial.



Felizmente, unos días después la angustia terminó: "Puedo confirmar que nuestro delantero no está en riesgo a no jugar en Qatar 2022. La lesión no es tan grave, estoy feliz por él", dijo su DT, Antonio Conte. No se sabe bien si estuvo más feliz el italiano o Tite, quien ha tenido que hacer una férrea defensa de su número 9 de confianza, en un medio local que prefiere a Antony o a Gabriel Jesus.



Porque llegó Richarlison a tope a Doha y de qué manera lo ha demostrado. Dos de los mejores goles de la Copa Mundo los anotó +el. Esta joya, contra Serbia n, aún no ha sido destronada:

¿Y qué tal la joya en octavos de final contra Corea del Sur? Fútbol playa del más puro, toque, definición, todo en un parpadeo:

En tres partidos ha hecho tres goles, su promedio está a tope, es también un jugador de equipo con 2 pases clave y por si fuera poco, su precisión es del 77 por ciento. Nada mal para un delantero tan criticado.

Richarlison, de Brasil Foto: Sofascore para Futbolred

Una oportunidad es todo lo que necesitaba y eso se lo dio Tite en forma de cheque en blanco. La retribución excede la expectativa. No querrá admitirlo... pero no debe tener mal sabor esta pequeña revancha que, si todo va bien, espera corona en la final del Mundial.