Richarlison le dio cátedra a su maestro: no pudo contener la emoción

El fútbol brasileño y latinoamericano se ha caracterizado por impregnarle mucha emoción en cada celebración, en cada grito de gol y partido a partido. Las celebraciones son cada vez más habituales de estallar en emotividad con bailes y el combinado de Brasil se divirtió contra Corea del Sur. Cuatro goles al ritmo de la samba, y, como si fuera poco, también con un baile peculiar que contagió a propios y extraños.



De acuerdo con el exdelantero del Manchester United, Roy Keane, "es una falta de respeto contra el rival", pero lo que él no entiende, es que es algo muy típico del jugador sudamericano. Está en la sangre latinoamericana, en especial de brasileños.

Richarlison, que, es una de las figuras de la Copa del Mundo con tres goles, en especial con dos golazos, uno acrobático contra Serbia y otro en una acción colectiva después de divertirse con el balón a sus pies y definir tras la asistencia de Thiago Silva. El delantero del Tottenham Hotspurs compartió un momento sumamente emotivo al lado de su 'maestro', Ronaldo Nazário, a quien lo referencia como un ídolo.



No pudo contener su alegría, pues en medio de ojos llorosos compartió con Ronaldo. Inició diciendo, "estoy muy emocionado", mientras que el 'Fenómeno', mantenía, "puedes relajarte, puedes relajarte". Acto seguido, Richarlison continuó, "la primera vez que te vi fue en Londres, ¿verdad? Era un evento, solo pude tomarme una selfie, había demasiada gente. Así que me emociona verte, porque eres mi ídolo, al igual que Neymar. Para mí es una inspiración".



Ronaldo interrumpió y señaló, "estamos juntos, amigo". Richarlison volvió a tomar la idea y mencionó, "desde que era un niño. Creo que ya viste fotos mías con tu corte de pelo. Así que estar aquí es una alegría para todo el grupo. Y nos guste o no, nos emociona dentro del campo. Tú, Kaká, Cafu, Roberto Carlos, todos apoyándonos. Eso nos motiva mucho".

🥹 La emoción de @richarlison97 al encontrarse a @Ronaldo 🇧🇷❤️



R9 🤝 R9 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 6, 2022

Pero, no fue solo Tite quien celebró al ritmo de la cacatúa. Una vez finalizó la entrevista, Richarlison le enseñó el baile. El aprendiz futbolísticamente lo instruyó en los pasos de baile, mientras que su ídolo lo emulaba. Ronaldo y el delantero del Tottenham se contagiaron del baile habitual del ex Everton.



Al final de la entrevista, tras el baile al son de la cacatúa, se dieron un fuerte abrazo y, posteriormente, Richarlison hizo un gesto que Rodrygo también realizó. Se agachó y le tocó las piernas a Ronaldo para contagiarse de la magia y el talento que trasmitía Ronaldo Nazário.