Pibe Valderrama le da más vida a Messi: ‘Puede jugar hasta los 40’

Argentina clasificó a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 gracias a una legendaria aparición de Lionel Messi, quien marcó a Australia un histórico gol por primera vez en fases de eliminación directa en los mundiales.



Por ello, tras la victoria 2-1, muchas fueron las reacciones hacia Lionel Messi, quien se llevó sin duda todos los elogios y uno de los que también habló fue el histórico diez de la Selección Colombia, Carlos ‘Pibe’ Valderrama, quien habló de la importancia del astro argentino y de que todavía tiene mucho por dar en el fútbol.



“Ya está grande. Tiene 35, no tiene 20 y es imposible que juegue a lo mismo que cuando tenía 19- Pero todavía puede jugar hasta los 40, si él quiere”, dijo contundente el Pibe cuando le preguntaron sobre la actuación del astro.



De igual manera, Valderrama continuó su idea sobre el estilo de Messi, asegurando que es muy importante la velocidad que le impregna al juego y de cómo hacer jugar a sus compañeros, comparando su estilo como cuando se divierten en el barrio.



“Él no puede jugar a uno o dos toques, porque la diferencia la hace en lo individual y la velocidad. Sabe jugar a un toque o dos toques, si quiere puede jugar así porque tiene gol y buena pegada, pero no le gusta jugar, le gusta es jugar como en el barrio”, finalizó el histórico jugador colombiano.