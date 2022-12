La ironía de Jesurún en Catar: volvió a recordar tusa mundialista

Mientras se desarrolla el Mundial de Catar 2022, 16 selecciones pueden celebrar en los octavos de final cuando también ya se conocieron dos eliminados. Son 14 que están en actividad esperando que queden solo ocho para disputar los cuartos de final. Sin embargo, hay otros combinados nacionales que ni siquiera pudieron decir presente en el certamen mundialista. Uno de ellos, después de dos Copas del Mundo asistiendo en 2014 y 2018, Colombia no pudo poner su nombre en esas primeras 32 naciones con el sueño de alcanzar el título.

Claramente, en Colombia se trata de pasar la página ocultando la tristeza con partidos días antes de la cita mundialista como lo fue la victoria contra Paraguay en el amistoso del 19 de noviembre no avalado por la FIFA, pero es imposible no recordar el mal trago de no estar en el Mundial. La Federación Colombiana de Fútbol, en cabeza de Ramón Jesurún se encuentra en Catar presenciando el torneo más prestigioso a nivel de selecciones y volvió a tirar declaraciones tristes sobre lo que es no vivir la competencia con los colombianos dentro.



Así las cosas, el presidente de la FCF aseguró que todavía se vive dolor porque Colombia no esté en el Mundial de Catar como en 2014 y 2018. Fue Ramón Jesurún, cuestionado por la decisión de prescindir de José Néstor Pékerman, estratega con el que se atendieron a las dos Copas del Mundo en dichos años. Ya disputada la fase de grupos y algunos partidos de los octavos de final, Jesurún mantuvo que, viendo el nivel de las fases jugadas, se hubiese podido hacer un buen papel.



Por lo visto últimamente en Catar, Ramón Jesurún recordó al combinado nacional colombiano mientras presencia el Mundial, ese al que la Selección Colombia no logró asistir, “las razones son muchas, ya las hemos debatido, es un tema que no deja de ser doloroso y mucho más cuando estamos aquí y vemos que Colombia hubiera podido hacer un muy buen Mundial de acuerdo con lo que hemos visto”.



Vale la pena acotar que la FCF también se vio envuelta en la serie de problemas que tuvo el combinado nacional. Nombraron a Carlos Queiroz y luego a Reinaldo Rueda, decisiones muy discutidas. La obligación ahora recae en pasar la página y centrarse de lleno a clasificar a la Copa del Mundo del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.