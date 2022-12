Messi tras la victoria ante Australia: 'Fue un partido complicado'

Argentina se metió a cuartos de final del Mundial de Catar 2022 luego de superar a Australia en un partido en donde hubo varios rendimientos superlativos como el de Lionel Messi quien fue clave durante todo el juego.



Es por ello que finalizado el juego, el atacante argentino dejó sus sensaciones sobre la victoria ante los australianos y aseguró que el partido se puso un poco cuesta arriba cuando Australia anotó el descuento.



“Fue un partido que teníamos controlado y que pudimos haber sentenciado antes. Exceptuando la que sacó el Dibu (Martínez) sobre el final ellos no nos hicieron daño en todo el juego”, comentó de inicio.

“Era un partido complicado porque tuvimos poco tiempo de descanso, no llegamos a recuperar bien, pero lo bueno es que estamos más cerca del objetivo”, añadió.



Por su parte quedó sorprendido con el aliento de los aficionados que fueron al encuentro: “Impresionante la hinchada, no tuvimos descanso, pero queríamos estar acá por la gente. Hay que seguir unidos y seguir luchando por avanzar más”.



Otro de los grandes jugadores en este partido fue Emiliano Martínez quien también habló finalizado el juego: “Fue un partido duro, eran muy verticales y presionaban mucho. No nos sorprendimos por el nivel con el que venía Australia, sabíamos que iban a ser más difíciles que Polonia”.



“Hoy sufrimos, ellos presionaron muy alto. De la nada marcaron y se nos hizo un poco cuesta arriba", mencionó sobre como el juego cambió en los últimos 20 minutos.



Además, aseguró que todo el plantel argentino quiere conseguir la Copa del Mundo: “Siento alegría, ganas de llorar y de seguir trabajando, queremos hacer historia con esta camiseta”.



Por último, habló Rodrigo de Paul quien también se refirió al duro juego ante Australia.



“Sabíamos que iba a ser un partido físico, pero era una obligación ganar y lo hicimos. El equipo dio la cara a pesar de que el resultado fue mentiroso, pero esta es la Copa del Mundo, quedaron grandes selecciones afuera, entonces es de valorar estar en esta instancia”, afirmó el volante argentino.



Además, charló del gran partido de Messi este sábado: “La verdad siempre nos sorprende, tenemos plena confianza en él y cuando ha tenido la pelota nos ha dado opciones. Ojalá los argentinos disfruten de él hasta que se retire".