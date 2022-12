Con Messi, a otra velocidad: Argentina sufrió en triunfo vs Australia

Un inspirado Lionel Messi y un Julián Álvarez que no se quiso quedar atrás, Argentina logró solucionar un partido muy complicado, que tal vez no esperaban contra Australia. Si los oceánicos que juegan en las clasificatorias asiáticas entraron a esta fase de octavos, no iba a resultar pan comido la serie. Sin embargo, con pinceladas de Messi y la viveza de Álvarez, superaron a su rival para enfrentar en cuartos de final a Países Bajos.

Apenas inició el compromiso, Australia jugó muy revolucionado, pero con la presión para que Argentina no pudiera jugar a comodidad. Es más, los ‘Socceroos’ le robaron la pelota a los de Lionel Scaloni que realmente nunca se pudieron acomodar en los primeros minutos de juego. Alejandro Gómez tuvo que jugar en ambos costados para reemplazar a Ángel Di María, y el mediocampo con Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Enzo Fernández, poco recuperaba. De hecho, la primera acción de riesgo fue de los australianos con un cabezazo de Harry Souttar que despejó De Paul.



Sin embargo, la magia de Lionel Andrés Messi se hizo presente a los 35 minutos con un tiro libre que ejecutó, Matthew Ryan despejó para Alejandro Gómez que jugó con Alexis Mac Allister. Un pase filtrado fue la solución para que Nicolás Otamendi dejara la pelota para Messi, que no defrauda con su sello. Un remate raso esquinado fue la clave para abrir el marcador y poner su primer gol en las siguientes fases en Mundiales.



Ya en el segundo tiempo, a los 50 minutos, Argentina comandó un contragolpe que lideró Alexis Mac Allister y que Lionel Messi finalizó con un remate mordido y controlado por Matthew Ryan. Poco a poco, los argentinos avisaron en el complemento y jugando a lo que Australia mostró en el primer tiempo, la presión tuvo sus frutos. Rodrigo De Paul atosigó a Matthew Ryan, forzó el error y Julián Álvarez atento robó la pelota para definir con el arco a su merced. Lionel Scaloni movió sus fichas con Nicolás Tagliafico entrando por Marcos Acuña y Lautaro Martínez por Julián.



No parecía que Argentina pudiera sufrir, pero a los 76 minutos, un rebote le quedó a Craig Goodwin que sacó una volea impresionante. La pelota se desvió en Enzo Fernández, cambiándole la trayectoria a la pelota y le dieron gol en contra al volante del Benfica. Nicolás Tagliafico pudo aumentar con un remate cruzado a pase de Lionel Messi, pero se fue muy desviado. Luego fue el turno de Lautaro Martínez en tres ocasiones, una que la mandó muy alto, una segunda que atajó Matthew Ryan y otra que ganó Ryan nuevamente con los pies.



No hubo tiempo para más en el festín y el espectáculo de Lionel Andrés Messi. El mundo rendido a los pies del argentino del Paris Saint-Germain que enloqueció a todo el recinto deportivo albiceleste. Sublime partido de Messi guiando el pase a los cuartos de final en donde enfrentarán a los Países Bajos.