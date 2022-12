Rodrigo De Paul resurgió en octavos de final: el héroe en la medular

Sin Ángel Di María, Julián Álvarez y Alejandro el 'Papu' Gómez fueron los elegidos por Lionel Scaloni en los costados en el frente de ataque rodeando a Lionel Andrés Messi. Gómez fue importante en los primeros minutos arrancando por la izquierda con centros y amagues para reiniciar el juego en la mitad de la cancha cuando era necesario. Por su parte, Julián Álvarez cambió en el complemento siendo un acompañante más en la mitad de Messi, saliendo de la banda. Inicialmente, estuvo por la derecha.



No obstante, Alejandro Gómez intercambió de posiciones por varios momentos en el sistema de juego de Lionel Scaloni. Comenzó por la izquierda, y se trasladó a la derecha con el objetivo de inquietar a Matthew Ryan, guardameta de Australia. Pero, el de mejor partido fue Rodrigo De Paul.

Y es que, sacando a Lionel Messi, pues no se puede dudar su forma de inquietar a los rivales, y fue quien abrió el marcador, además de dar uno que otro pase gol, tuvo el protagonismo de Rodrigo Javier De Paul. El volante de marca del Atlético de Madrid fue muy criticado por los seguidores argentinos durante la fase de grupos. De Paul fue de los más influyentes al lado de Alexis Mac Allister y Enzo Fernández en el centro del campo.



Rodrigo De Paul, no solo ayudó en las marcas, sino que también tuvo un gran juego en el volumen ofensivo de Argentina. El nivel de De Paul fue aumentando a medida que Argentina avanzaba, haciendo olvidar el mal presente que vive en el Atlético de Madrid, acompañado de malos resultados del propio club en LaLiga y eliminación de competencias europeas.

Un trabajo defensivo que rindió perfectamente y dio sus frutos en los seguimientos a los jugadores de Australia. Además, de un acompañamiento al ataque, que fue vital para que Argentina se tomara confianza y anotara el segundo tanto. En una jugada que parecía no tener peligro para los australianos, pecaron de inocentes con uno de los jugadores con más experiencia El guardameta Matthew Ryan recibió un pase y en la duda de despejar, Rodrigo De Paul presionó al arquero que perdió con Julián Álvarez, quien definió a placer.



Rodrigo De Paul, el número '7', que acompañado de Lionel Messi no puede salir nunca del terreno de juego. Jugando bien, o mal, siempre sorprende con una jugada como la de atosigar al arquero de Australia para lograr el segundo tanto. Vital en el ataque y en la marca, fue el jugador diferente. El reemplazo de Ángel Di María, Alejandro Gómez poco pesó antes de que saliera sustituido. La estrella, que no demostró su mejor nivel en fase de grupos, reapareció en el momento indicado.