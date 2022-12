Roy Keane, dulce venganza: fuerte dardo a Brasil por la eliminación

Brasil había clasificado el lunes 5 de diciembre a los cuartos de final tras superar en los octavos a Corea del Sur con un deleite futbolístico. Un 4-1 que pudo ser más para los brasileños, pero en el complemento, se resguardaron: el festín ya lo habían hecho. No tenía sentido gastar más energía en un partido resuelto. Siempre habrá riñas y peleas por la actitud y emotividad que conlleva anotar goles para los de la ‘Canarinha’, algo que es característico en los sudamericanos.



Sin duda alguna, el baile no puede estar lejos del fútbol brasileño. Cada gol que Brasil celebró en esa fiesta contra Corea del Sur, se contagiaron de la euforia y del baile, una actitud que los europeos reprochan, y Roy Keane, exjugador del Manchester United no pudo contenerse. Criticó fuertemente a Tite por meterse en el baile de Richarlison. Calificó de irrespetuosas las celebraciones de la ‘Canarinha’ y por fin pudo saborear su venganza.

Tite salió del combinado nacional como había señalado anteriormente. Se consolidó su adiós y esta vez no hubo baile contra Croacia. La semana estuvo caliente con Roy Keane y con Vinícius Jr que mencionó que nunca pararían de bailar. El irlandés, ídolo del Manchester United mencionó en la previa, “no entiendo cómo un entrenador puede bailar cuando todavía está el partido, tiene a un entrenador contrario a diez metros de él. El juego es de respeto. Bailar después en el vestuario o en el club”.

Pero, la situación se calentó más cuando Brasil salió eliminada empatando a un tanto en los 120 minutos, y cayendo en los lanzamientos desde el manchón penal. Roy Keane, ahora en su faceta como comentarista, envió un contundente dardo para Brasil. Una burla y una pulla, pero que seguramente los brasileños ni la oirán, pues esa celebración es habitual para los sudamericanos, “no me sorprende que Brasil esté fuera de la Copa del Mundo, desperdiciaron toda su energía bailando (en el partido contra Corea del Sur)”. Corto, claro y conciso frente a la actitud de la ‘Canarinha’.