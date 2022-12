Neymar Jr generó dudas: ¿Seguirá en Brasil para el Mundial 2026?

Duele y duele bastante no poder llegar a la semifinal en busca de pensar en una final. Algo que lleva escaseando desde hace 20 años, cuando la ‘Canarinha’ consiguió la última estrella en su escudo. Así bordó la quinta en la camiseta. Cuando ya se estaba hablando de poner la sexta, llegó la debacle que arruinó a un equipo más que confiado en disputar la última instancia. Sin embargo, una poderosa Croacia experimentada en las prórrogas y en los penaltis acabó con la ilusión.

Empezaron a rodar cabezas. Una que ya se conocía que iba a salir como es la de Tite. El estratega brasileño que tomó las riendas en el 2016 se despidió prematuramente de la Copa del Mundo y de Brasil con solo un título y fracasos mundialistas. Tite, que ya había señalado que no iba a seguir tras el Mundial, reiteró en la rueda de prensa que su futuro estará alejado del combinado nacional. Tal vez la noticia era que no quería salir así derrotados en la definición desde el manchón penal, pero era algo que no se iba a poder evitar.



Así como Tite, seguramente jugadores como Thiago Silva y Marquinhos no estarán en las próximas convocatorias pensando también en el cambio generacional. Pero no son los únicos. Aunque Silva sea el capitán, otro de los grandes líderes es, sin duda alguna, Neymar Jr. El delantero del Paris Saint-Germain esperó hasta el último cobro para ejecutar, pero se quedó sin patearlo. Un referente debe brindarles confianza a sus compañeros siendo el primer cobrador.



Con 77 goles, igualando a Pelé, en medio de lágrimas parece que no querrá superarlo, pues en la rueda de prensa, Neymar puso en dudas su continuidad en la selección de Brasil, y como si fuera poco, lo que sí señaló es que no se ve disputando el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Y es que, con 34 años en la próxima cita mundialista podría llegar a la perfección. Si Luka Modric, Cristiano Ronaldo llegaron a sus 37, Lionel Messi a sus 35 y Pepe a sus 39 años, perfectamente podría jugarlo.



No obstante, parece que Neymar no piensa en continuar, “creo que no. Tenemos que ver lo que pasará en el futuro, pero está claro que no estaré para el próximo Mundial”. Además, agregó que, “difícil, difícil encontrar palabras para consolarnos en este momento. Hay que intentar encontrar fuerzas para seguir, por más que sea difícil. Algunos se quedarán, otros a ver, pero espero que se dejen cosas importantes para que estos niños puedan seguir”. Ney es consciente que el ciclo de los veteranos está por terminar, y que es el turno para un cambio generacional con Rodrygo, Vinícius, Antony, Raphinha, Eder Militao entre otros jóvenes.