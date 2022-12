Neymar a muerte defendiendo a Tite: su exagente recibió crítica airada

Una historia que ya se conocía previo al inicio de la Copa del Mundo de Qatar. Brasil sabía que Tite ya no iba a seguir más una vez finalizara la aventura mundialista de la ‘Canarinha’, el estratega que también dirigió en Rusia 2018 no seguiría más en el banquillo brasileño. Alegría para algunos, tristeza por otros, pues, aunque no logró un título orbital, lo clasificó primero al prestigioso certamen que se celebra cada cuatro años y cosechó una familia como se vio contra Corea del Sur.

Pero, tal vez para algunos no basta con eso. Se trata de un combinado nacional como Brasil que es tan poderoso, pero ha flaqueado en los últimos veinte años sin un título en Copas del Mundo. A Tite lo condicionó no pasar a las semifinales tras caer en los lanzamientos desde el manchón penal ante Croacia y eso lo dejó mal en este certamen mundialista. Por esta razón, se ganó las críticas de varios brasileños, uno de ellos, Ribeiro Wagner.



Resulta y acontece que Ribeiro Wagner es el exagente de Neymar Jr y lanzó un dardo en contra de Tite que no le gustó a Ney para nada. El delantero brasileño salió a la defensiva por su anterior entrenador ya. En redes sociales, Wagner escribió por Instagram un mensaje acompañado de una foto del estratega brasileño. Wagner señaló, “este señor nunca fue entrenador de fútbol. Estuvo años engañando a la gente, perdiendo dos mundiales. Él solo tiene que ser la oración de la clase de alumnos”.



Tras ver ese mensaje en Instagram, Neymar Jr no se quedó callado y arremetió en contra de su exagente, Ribeiro Wagner. “No hables mier…, Wagner”, se pudo ver en un comentario en la publicación. La tristeza de Ney quedó evidenciada en las lágrimas, el llanto de todo un país que vio cómo se apagaba la ilusión de hacerle honor a esa categoría de favoritos y candidatos a conseguir el título.