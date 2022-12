Leyenda del United criticó a Brasil por baile con Tite: ‘Irrespeto’

Brasil le pasó por encima a Corea del Sur en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 al derrotarlos 4-1 y así sellar su clasificación entre los ocho mejores de la competencia, donde ahora enfrentarán a Croacia en un duelo más parejo.



Sin embargo, alrededor del mundo, se han visto imágenes de Tite bailando y celebrando al ritmo de samba con Richarlison, Neymar, Vinicius y compañía, pues en el segundo gol la ‘Cacatúa’ lo invitó a la fiesta que armaron dentro de la cancha.





Frente a esta situación, a varios no les gustó los bailes de los brasileños en sus celebraciones y el exjugador y leyenda del Manchester United inglés, Roy Keane, criticó fuertemente esa actitud de los jugadores de la canarinha en plena transmisión del partido.



“No puedo creer lo que veo. Nunca había visto tanto bailar. Es como ver Strictly Come Dancing. Sé que hay un punto de cultura, pero creo que es realmente irrespetuoso con el oponente. Hay cuatro goles y lo hacen cada vez. Además, involucran al técnico. No estoy feliz por eso. No creo que eso sea nada bueno”, dijo Roy Keane al acabar el primer tiempo donde Brasil dominaba 4-0.



Hay que recordar que los brasileños han sido fuertemente criticados cuando bailan en sus clubes de Europa, donde Vinicius Junior ha sido el tema más recordado por poner ritmo en sus celebraciones en Real Madrid.