Portugal no extrañó a Cristiano Ronaldo: ¿Quién es Gonçalo Ramos?

Fernando Santos sorprendió en los octavos de final de la Copa del Mundo al no poner a Cristiano Ronaldo, su máxima figura y el goleador histórico de los lusos. El estratega se decantó por Gonçalo Ramos, y aunque, la juventud del atacante no llamaba la atención de los seguidores, que por obvias razones pedían a gritos la entrada del ex Real Madrid, Ramos fue vital para sumarse a la victoria estrepitosa.



Gonçalo Ramos, que ya suma más de 100 partidos como profesional, y poco más de 42 goles con el Benfica y Portugal, recibió su primera titularidad en el Mundial de Catar 2022. El delantero reemplazó de la mejor manera a Cristiano Ronaldo, no tuvo miedo al decir presente al suplir al atacante histórico portugués y con goles y atrevimiento, respondió a la confianza de Fernando Santos.



Solo habían aparecido dobletes a lo largo de los partidos de este Mundial, pero nadie había podido marcar un triplete. Apareció Gonçalo Ramos sorpresivamente ante la ausencia de Cristiano Ronaldo. Cuando a uno le dicen, "vas a salir a reemplazar al máximo goleador histórico de Portugal", claramente debe haber nervios, pero Ramos no lo demostró.



A los 18 minutos, Gonçalo Ramos se vistió de Cristiano Ronaldo recibiendo un pase de Joao Félix y con poco ángulo, sacó un remate que se le coló a Yann Sommer. Luego, antes de la primera media hora, la pelea la ganó esta vez el guardameta suizo ante el impacto de Ramos que buscaba su segundo personal y el segundo también de Portugal. Un festín de Gonçalo que fue el héroe inesperado para guiar la victoria, pues poco a poco, su sueño se volvió aún más real.

Antes de que culminara el primer tiempo, Gonçalo Ramos sacó otro remate que salvó Yann Sommer. Ya en el complemento, se dio la noche soñada del delantero del Benfica. Rápidamente en el segundo tiempo, Gonçalo volvió a vencer a Sommer para poner su segundo personal y el tercero de Portugal.



No solo es goleador, pues Gonçalo Ramos también fue fundamental para asistir a la llegada de Raphael Guerreiro. Una asistencia para el misil de Guerreiro y el cuarto tanto. Pero faltaba más en el espectáculo brindado por el reemplazante de Cristiano Ronaldo. A sus 21 años, puso el tercero en su cuenta personal tras recibir de Joao Félix y picar levemente la pelota por encima de Yann Sommer.



A falta de diecisiete minutos para que acabara el juego, ingresó Cristiano Ronaldo sustituyendo a Gonçalo Ramos, pero poco o nada pudo hacer en ese tiempo. Anotó un gol que fue anulado por un fuera de juego. Así se despidió Gonçalo y se lo pondrá muy complicado al delantero ex Real Madrid y ex Manchester United. La renovación en la plantilla viene y además, el delantero del Benfica puso su nombre en importante estadística. Es el tercer jugador portugués en anotar tres goles, tras Pauleta y el mismo CR7.