Portugal se dio un festín de goles ante Suiza: no extrañó a Cristiano

Goncalo Matías Ramos, delantero del Benfica y de apenas 21 años, se convirtió en la gran figura de Portugal rumbo a cuartos de final del Mundial Qatar 2022. El reemplazante de Cristiano Ronaldo en la formación titular se llevó todos los elogios en el 6-1, después de reportarse con triplete.



CR7 ingresó a la cancha cuando el partido estaba sentenciado y le anularon un gol por fuera de lugar. Ahora, Portugal se medirá en cuartos de final a Marruecos, que dio la gran sorpresa eliminando a España. El partido será el sábado a las 10:00 am.

Portugal salió a mostrar su mejor cara ante Suiza y no tardó en irse en ventaja. Transcurría el minuto 16 cuando Raphael Guerreiro jugó rápido un lateral y tras la asistencia de Joao Félix, Goncalo Matías Ramos, quien aparecía en la titular en reemplazo de Cristiano Ronaldo, anotó de pierna zurda.



A los 30', Xherdan Shaqiri estuvo cerca de la igualdad por la vía del tiro libre. Potente zapatazo que tras pasar por encima de la barrera, busco la raíz del vertical de la mano izquierda del arquero. El arquero Diogo Costa tuvo que estirarse para sacarla al córner con un ligero toque.



El equipo de Fernando Santos aplicó la táctica fija y todo le resultó a la perfección. Después de un tiro de esquina que ejecutó Bruno Fernandes, la pelota terminó en el fondo de las piolas tras un cabezazo de Pepe. El veterano defensor apareció en el corazón del área, se elevó para ganarle la posición a un rival y conectó perfecto el 2-0. Con la tranquilidad en el marcador, los lusos se fueron al descanso.



En el complemento la intención no cambió. Portugal no tardó en montarse en el partido. En 5 minutos, después de una serie de toques y bajo la conducción de Bruno Fernandes, llegó el tercero. Juego por banda derecha y centro de Diogo Dalot para Ramos, quien apareció con sorpresa al primer palo. El delantero ponía el 3-0.



Apenas pasaron 5 minutos y Portugal ya celebraba otro gol. Gran acción en velocidad que se inició por izquierda, y Ramos, devolviendo atenciones, habilitó a Raphael Guerreiro. Pero no todo estaba firmado. Suiza respondió a la paliza con el descuento de Manuel Akanji, a los 57 minutos. El lateral aprovechó un mal rechazo de Ramos y sorprendió por completo a Costa.



Sobre los 67' , Portugal desnudó una vez más los errores de Suiza, que lucía desequilibrada en defensa. Fulminante combinación entre Dalot y Ramos acabó en el 5-1. Goncalo Matías, la nueva figura goleadora de los portugueses, definió con gran calidad por encima al arquero Yann Summer.



El técnico Santos decidió oxigenar el equipo y movió el banquillo; finalmente, ingresó CR7. Con apenas dos minutos en cancha, el histórico goleador de Portugal buscó su gol de tiro libre. La pelota terminó estrellándose en la barrera. A los 84', Cristiano anotó un gol y fue invalidado por fuera de lugar.



En los minutos de adición, Rafael Leao amplió la distancia en el marcador. Saque lateral, asistencia de Guerreiro, enganche hacia adentro y espectacular definición. Leao sentenció la paliza a Suiza con su derechazo. Al final, un 6-1 con varios puntos altos. Portugal ganó, goleó y gustó rumbo a cuartos.