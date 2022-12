¡Lo pedían a gritos y respondió! Gol anulado a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo no apareció como titular para enfrentar a Suiza en los octavos de final. Roces con Fernando Santos, dejaron al astro luso sin la posibilidad de sumar minutos desde el arranque en un partido más que crucial. Sin embargo, el estratega sí le dio tiempo en cancha, pues ingresó a los 73 minutos en donde, aunque no tuvo mucho toque con el balón, cada vez que se hacía con la pelota, los aplausos llegaban.



Sobre los últimos minutos, Cristiano Ronaldo recibió un largo pase, arrancó inhabilitado, pero la jugada continuó. Controló la pelota y con un misil en sus pies definió al fondo para batir a Yann Sommer por sexta ocasión. No obstante, la anotación no sumó al marcador.

Gol de Cristiano Ronaldo pero estaba adelantado.



Así reaccionó la fiel hinchada de Portugal. pic.twitter.com/F6PlHQRmzi — Joel Alvarado ⚽️ (@joelalvarado_93) December 6, 2022