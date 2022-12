Medio francés le baja el dedo a Francia: su campeón, una sudamericana

Con Didier Deschamps, un Kylian Mbappé intratable y un Olivier Giroud como el goleador esperado tras un 2018 campeón pero sin anotar goles, Francia demuestra ser una de las candidatas a ir por el título. Superó las maldiciones del campeón, y podría superar otra si queda campeón. Desde 1978 no se ve un ganador del Mundial que haya perdido el tercer partido en la fase de grupos.

No obstante, todo queda en estadísticas, y con el triunfo fe Francia contra Polonia, se enfilan sin duda alguna a buscar el título y repetirlo después de lo que fue Rusia en 2018. El elenco dirigido por Didier Deschamps es indiscutiblemente uno de los candidatos, y espera revalidar el nombre de favorito con una alegría. Pero, parece que ni los medios locales la sitúan como la campeona. Tras la derrota contra Túnez en la tercera jornada de fase de grupos, los ánimos en L’Équipe han bajado bastante.



A Francia, L’Équipe no la pone como la favorita, pues las ponen unos pasitos más debajo de sudamericanas como Brasil, a la que dan como campeona y a Argentina merodeando por la final, aunque, es un partido que no se podría dar para definir el título. Para el medio, los brasileños siguen siendo los candidatos para llevarse a casa el trofeo y bordar la sexta estrella en su camiseta.



Sumado a Brasil, piensan que Argentina o Portugal podrían ser subcampeones. A Inglaterra, Francia, Países Bajos y España no les dan muchas apuestas a conseguir el título con tres estrellas sobre cinco. L’Équipe también enfatizó que tenían más ilusiones con los franceses, pero, “estuvo mejor de lo esperado en sus dos primeros partidos”, bajándole el dedo. Por su parte, con el combinado de Luis Enrique mencionan que, “parece lastrada por su juego de posesión más bien vano, y que mostró algunas dificultades frente a los bloques bajos”.