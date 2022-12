Cristiano pierde puntos en Portugal: no lo quieren en el Mundial

Parece que el nivel de Cristiano Ronaldo es el mismo que dejó con el Manchester United antes de viajar a Catar para el Mundial. Se pensaba que tal vez con el combinado luso podía cambiar la historia con alegrías. Sin embargo, su protagonismo ha sido pobre con tan solo una anotación contra Ghana. De ahí en adelante, Fernando Santos no le dio partidos completos y empieza a desilusionar a los mismos portugueses.

Y es que, Portugal ha logrado meterse en los octavos de final superando a rivales como Ghana y Uruguay. Cristiano Ronaldo creó la acción de la pena máxima contra los africanos y convirtió esa ejecución. El ex Real Madrid pierde puntos en todo el país luso, pues no se aguantan su nivel en la actualidad. Con 37 años encima, le bajan el dedo a su participación mundialista.



Es innegable el gran jugador que es Cristiano Ronaldo, pero su rendimiento en Catar no ha sido el esperado y lo que tal vez él mismo esperaba. Por esa razón, en Portugal están divididos y no quieren que el delantero portugués sea titular en los próximos partidos, en especial en el que se avecina frente a Suiza en los octavos de final.



La realidad es que Cristiano Ronaldo ya no encanta ni en el Manchester United armando una bomba que estalló con su salida del cuadro inglés y en el combinado nacional tampoco vive un gran presente.



La prensa portuguesa hizo una encuesta en A Bola en donde 70% de los votantes dijeron que no debía ser titular, mientras que el 30% sentenció que no se puede prescindir de su importancia y aún más en este tipo de partidos definitivos. Cristiano Ronaldo fue sustituido en los últimos compromisos y ha quedado a deber con los goles. Solo ha logrado anotar uno y fue de penalti.