Brasil está en deuda en Qatar 2022: el dato que le preocupa a Tite

La selección brasileña sufre en la Copa Mundial de Qatar 2022 debido a las lesiones. De hecho, dos futbolistas no podrán jugar más en lo que resta del certamen, algo que preocupa al entrenador Tite.



Sin embargo, ese no es el único tema que tiene a Tite con angustia, pues su ataque no ha mostrado eficacia en tres partidos, a pesar de que convocó a siete atacantes… ojo, Neymar está lesionado y solo ha jugado un partido.



De hecho, de las dieciséis selecciones clasificadas a octavos de final del Mundial, Brasil tiene el peor ataque de todas. ¡Increíble!



La misma prensa en Brasil hace eco de una estadística que preocupa: aunque ha anotado 3 goles (venció 2-0 a Serbia y 1-0 a Suiza), la ‘verdeamarela’ no tiene la eficacia necesaria en sus ataques.



¿Por qué es el peor ataque de las clasificadas a octavos? Brasil ocupa el decimosexto puesto en datos de eficiencia, con 51 llegadas y 3 goles, lo que habla de mucha producción y poca definición.



Junto a Brasil, aparece Francia como la otra selección que más oportunidades de gol ha fabricado en los tres partidos de fase de grupos: los galos también tienen 51 llegadas, anotando 6 goles, y ubicándose en la posición 11.



Así, Brasil deberá ser más efectivo a partir de los octavos de final, si quiere llegar a las finales del Mundial Qatar 2022.