¿Fin a la guerra en Uruguay? Jugadores despejan dudas en el banquillo

No son momentos fáciles los que vive la Federación Uruguaya de Fútbol, ni tampoco el mismo Diego Alonso, ni los jugadores, mucho menos Luis Alberto el ‘Pistolero’ Suárez, tras la pobre actuación en el Mundial de Catar 2022. Para Alonso fue difícil plasmar la idea que él quería durante el grupo H con un empate, una derrota y un triunfo ante Corea del Sur, Portugal y Ghana respectivamente, pero en últimas, no le alcanzó para clasificar a los octavos de final.

Estuvieron muy cerca del gran objetivo que era clasificarse en primera instancia a los octavos de final. La victoria contra Ghana no les alcanzó, pues en simultáneo, Corea del Sur venció a Portugal, un resultado que pocos o nadie tenían previsto y que cortó el sueño charrúa. Increíblemente, dejando sin ilusiones a Fernando Muslera, quien no atajó, Luis Suárez, Edinson Cavani y Diego Godín, entre otros jugadores que podrían despedirse de la celeste.



Una vez se jugó el partido contra Portugal que cayeron 2-0, varios jugadores uruguayos empezaron a cuestionar el planteamiento de Diego Alonso, tanto que el mismo Edinson Cavani fue de frente ante Alonso y dijo que, ese tema tenía que preguntárselo al estratega y no a los futbolistas.



Sin embargo, Diego Godín habló como capitán tras la eliminación prematura. Mientras que Diego Alonso dejó en duda su continuidad, y la Federación Uruguaya de Fútbol habría intentado traer a Marcelo Bielsa, Godín lo respaldó. Pese a que Uruguay no se quedaba en primera fase desde Corea del Sur – Japón en el 2002, manifestó el apoyo completo al estratega.



Una vez finalizó el compromiso, Diego Godín dijo, “no sé qué va a hacer Diego Alonso, no hablé con él; ojalá pueda seguir en la selección, ojalá tome la decisión de seguir porque es un grandísimo entrenador […] Es joven, que tiene mucho para seguir dando y la prueba está en que en poco tiempo logró ayudarnos para que Uruguay esté cerca del Mundial”. Los próximos días serán más que claves para Alonso, en donde se confirmará su salida, o la continuidad en el banquillo celeste.