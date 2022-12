Luis Suárez: la carta de un hincha uruguayo que le sacó más lágrimas

El llanto amargo de Luis Suárez, en el banco de suplentes de la selección uruguaya, luego de quedar eliminada en fase de grupos de Qatar 2022, será una de las imágenes que dejará para la posteridad la Copa Mundial de la FIFA.



El delantero charrúa, figura mundial, disputó su última Copa del Mundo y soñaba con llegar más lejos; pero Uruguay tuvo dificultades en sus primeros partidos -empató con Corea y perdió con Portugal- y por eso no sirvió de nada el triunfo sobre Ghana, pues los coreanos superaron a Portugal.



Un día después de su último partido en el Mundial 2022, Suárez volvió a llorar: así lo confesó en sus redes sociales, agradeciendo a un aficionado uruguayo por una emocionante carta que lo emocionó y lo llevó hasta las lágrimas.



Agustín, un hincha uruguayo y trabajador de la radio en su país, le dedicó unas letras a Suárez que hacen vibrar a cualquier charrúa.



La carta llegó a Luis Suárez, quien agradeció por la dedicatoria y confesó que lo emocionó hasta las lágrimas.



“Hoy no lloro por la selección, hoy lloro por vos. Siempre que te veo llorar se me hace difícil contenerme. Te he visto llorar en las buenas y en las no tan buenas, ahí siempre te acompañé desde mi lejanía, puteando por vos, llorando por vos”, comienza la carta de Agustín a Luis Suárez.



Aquí toda la carta: