Argentina y España tienen algo en común: los únicos en conseguirlo

¿Perder en el debut no fue para nada negativo para Argentina? Pues tal parece que no. Lionel Messi dijo que eso no terminaba en esa derrota y que se iban a reponer. Y es que, la profecía de Lionel Andrés se cumplió. La albiceleste se logró reponer venciendo a México y Polonia, y a partir de ese momento, llegaron otros triunfos sufridos contra Australia, Países Bajos igualando y venciéndolos en penales, Croacia holgadamente y Francia en la final empatando y superándolos en penaltis.

Cuando Lionel Scaloni y sus dirigidos vieron el sorteo, seguramente nunca pensaron que Arabia Saudita iba a ser la única selección que pudiera vencerlos en el debut el 22 de noviembre de 2022. Una historia que inició de buena manera para Argentina con el gol de Lionel Messi de penalti, pero, los saudíes le remontaron el compromiso. Nadie daba a este partido por perdido, ni el propio Emiliano Martínez que cuando vio el grupo en el que estuvieron sembrados antes del certamen, solo mostró risas y fue ese combinado nacional quien les dio el golpe.



Con este antecedente, surge una gran pregunta, ¿es mejor perder en el debut? Sin duda alguna, puede ser una manera para reponerse como lo hizo Argentina, pero por obvias razones es mejor buscar los triunfos para no generar dudas. A la albiceleste le sirvió y emuló el título de España en 2010. Suiza se convirtió en el Arabia Saudita de los españoles que perdieron en Sudáfrica por la mínima diferencia, luego se repusieron contra Honduras y Chile.



Tras pasar la fase de grupos, con muy poco gol, no dejaron dudas y vencieron a Portugal, Paraguay en un partido que Iker Casillas atajó un penalti y luego Alemania también sufrió en semifinales la huella de la ‘Roja’, que revalidó su camino en la final contra los Países Bajos también con un solitario tanto. Argentina recorrió el camino de España perdiendo en el primer partido, pero de ahí en más, llegaron cuatro victorias y dos empates que culminaron en alegrías albicelestes desde el manchón penal.



Este antecedente deja a España y Argentina como las únicas selecciones campeonas que debutaron con caídas, pero se lograron reponer. Nunca en la historia de los Mundiales, antes del 2010 un elenco que ostentó el título inició con el pie izquierdo como España. 12 años después, Argentina repitió la hazaña española.