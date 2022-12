Sudamericanas no se quedan atrás: la supremacía contra las europeas

Argentina se quedó con el título mundialista. El último baile de Lionel Andrés Messi Cuccittini en los Mundiales, como él mantuvo antes de que iniciara el certamen y días antes en la previa del compromiso final. Messi se quedó con el trofeo que se le había hecho difícil conseguir, pues en 2014, cayeron contra Alemania, justamente, una selección de Europa le cortó las ilusiones. Pero, solo el ex Barcelona que ganó todo como culé y ahora gana Ligue 1 y copas nacionales francesas con el Paris Saint-Germain podía detener ese dominio.

Y es que, desde que Brasil consiguió el título mundialista en el 2002, pasaron 20 años en los que se esperaba la ilusión sudamericana en volver a decir presentes como campeones. Solo Lionel Messi liderando el barco argentino podía vencer la historia de selecciones europeas siendo campeones. En 2006 fue Italia, en 2010, España, en 2014, Alemania y en 2018, Francia. De esas finales, los alemanes hace ocho años superaron justamente a los argentinos en un nuevo capítulo en el que los del viejo continente triunfaron ante los sudamericanos.



No obstante, la realidad es que, aunque haya más selecciones de Europa disputando los Mundiales en cada edición, los sudamericanos no se quedan atrás. Pues, Argentina jugó la undécima final contra un elenco europeo y extendió la supremacía de los latinoamericanos.



Parece que la tendencia no es como parece, pues, si bien así ha sido últimamente en la que combinados nacionales de Europa han ostentado más títulos, y que en los terceros puestos llevan ocupando esas posiciones elencos del viejo continente sin parar desde 1982, el mano a mano en finales no se vuelca al lado de Europa.

Es más, de acuerdo con Mister Chip, antes de este antecedente entre Argentina vs Francia, se habían enfrentado en diez ocasiones selecciones de Sudamérica y de Europa en el partido por el título. Siete victorias del continente americano y tres de los europeos.



El primer antecedente fue en 1958 y en 1962, ambas ocasiones con Brasil como campeona enfrentando a Suecia, 5-2 y Checoslovaquia, 3-1 respectivamente. Nuevamente los brasileños lograron quedarse con el certamen mundialista en 1970 venciendo a Italia 4-1.



Fue el turno de Argentina ocho años después. Argentina superó a Países Bajos como local 3-1, la dulce historia continuó con la albiceleste que repitió título en 1986 enfrentando y venciendo a Alemania Federal 3-2, pero ese partido se repitió en 1990 y fue la primera ocasión en la que un europeo venció a un sudamericano.



Nuevamente Brasil logró puntear en la historia de los Mundiales. Pues, aunque igualó sin goles contra Italia, superó a su rival desde el manchón penal con un marcador de 3-2. Los brasileños cayeron en 1998 contra Francia, y recuperaron la gloria en 2002 cuando vencieron a Alemania 2-0. A partir de ese momento, hasta 2014 no dejó de haber finales entre elencos de Europa. En ese certamen de Brasil, los alemanes se vieron las caras con Argentina y la vencieron por la mínima diferencia. Ahora, con el triunfo de la albiceleste a los franceses desde los lanzamientos desde el punto penal, extendieron la supremacía a ocho victorias.