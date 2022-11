¡Carlos Queiroz explotó en rueda de prensa! Se cansó de periodistas

La selección de Irán está por enfrentar a su similar de Gales en la segunda fecha de la Copa del Mundo. Un vibrante encuentro en el que los iraníes necesitan sumar de a tres para no perderle pisada a Inglaterra. Es curioso que a Carlos Queiroz en la sala de prensa no le hagan preguntas relacionadas con el balompié ni con el Mundial en general, sino que los periodistas lo atosiguen con inquietudes sobre la situación actual del régimen iraní.

Todo tiene su límite y la paciencia de Carlos Queiroz llegó a su final, pues antes de enfrentar a Inglaterra ya había explotado en la sala de prensa porque cada vez más le hacen preguntas sobre la triste situación política. Todos los días fallece alguien en el país iraní, y las noticias que giran en torno a Mehdi Taremi son externas al fútbol y más centradas en la actualidad del país asiático.



Muestra de lo que se está viviendo en Irán fue la decisión que tomó el combinado nacional de no cantar el himno en los actos protocolarios cuando enfrentaron a Inglaterra en el debut, un acto visto como un apoyo para las protestas antigubernamentales del país. El líder de Irán, Ali Khamenei ve esto como una falta de respeto a la nación, pero prefirieron guardar silencio, bajar la cabeza durante esos segundos en los que sonaba el himno. La actualidad política que se vive en Teherán es compleja, cada día son más las muertes y cada vez más se repiten gritos en contra del dictador.



Una vez inició la rueda de prensa de Carlos Queiroz, le preguntaron por la situación que viven en Irán, hasta ahí llegó la paciencia del estratega portugués con pasado en la Selección Colombia, “no importa si es justo o no. Los periodistas tienen derecho a preguntar. Para nosotros no hay problema, pero es importante que, si nosotros respetamos, vosotros respetéis. No hay nada malo en que los periodistas pregunten lo que quieran. Nosotros tenemos la libertad de responder o no. Lo que me extraña es que no hacéis esas mismas preguntas a otros países que pueden tener problemas también. No creo que sea justo preguntarles solo a ellos y juzgarles”.



Además, estalló, mencionó que ya está cansado de la insistencia e ironizó, “¿Por qué o preguntas a Southgate sobre que Inglaterra y Estados Unidos abandonaron a las mujeres en Afganistán? De eso también podríamos hablar. Podéis hacerles preguntas similares a los entrenadores”. Seguramente, las preguntas continuarán en futuras ruedas de prensa.