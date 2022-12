Scaloni acabó a Messi con sus elogios: ‘Es el mejor de la historia’

Lionel Messi está teniendo uno de sus mejores mundiales con Argentina, gracias a su goles y juego vital en el equipo de Scaloni, quien están a solo noventa minutos de jugar una final del mundo y de intentar ganarla después de 36 años sin haberlo conseguido.



Una vez terminado el partido y con la tranquilidad de que jugarán una final, el técnico Lionel Scaloni habló con admiración hacia el mejor jugador de Argentina, pues gracias a él es que están cerca de lograr el título.



“¿Que si Messi es el más grande de la historia? A veces parece que somos argentinos y pecamos un poco de egoísmo, pero es el mejor de la historia. Creo que no hay ninguna duda. Tengo el privilegio y de poder entrenar a estos jugadores”, dijo Lionel Scaloni en conferencia de prensa.



Con respecto a la final y de un posible campeonato, dejó claro que prefiere ir paso a paso como ahora y no adelantarse a los hechos, pues eso ha sido pilar para llegar hasta esta instancia definitiva.



"Es algo muy emocionante haber clasificado para la final, pero todavía queda un paso. Es un momento para disfrutar todos, pero esto no se acabó y hay que pensar en lo que viene. Me llena de orgullo, pero no me pudo poner a la altura de gente que ha hecho historia en el mundo del fútbol”, finalizó Scaloni en conferencia de prensa.



Del mando de la famosa ‘Scaloneta’, Argentina ha logrado cuatro triunfos, un empate y una derrota, esta última, siendo Arabia Saudita la única que le ha ganado en el Mundial.