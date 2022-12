Messi y el mérito de Argentina: ‘Empezar mal fue una prueba’

Argentina logró la clasificación a la gran final del Mundial de Qatar 2022 al derrotar con contundencia a Croacia por marcador de 3-0 y en el estadio Lusail vivieron una verdadera fiesta tras estar de nuevo en el partido que define el título después de ocho años.



Una de las figuras de Argentina sin duda fue Lionel Messi, quien de nuevo mostró un buen nivel y apareció en los partidos clave para que lograran llegar a la gran final del Mundial y como él lo ha dicho, volver a intentar ser campeones del mundo.



“Hemos pasado situaciones duras, otras muy buenas. Hoy vivimos algo espectacular. Estoy disfrutando con toda esta gente y con todos los argentinos que están en nuestro país. Me imagino que debe ser todo una locura", dijo Lionel Messi al finalizar el partido.



De igual manera, Messi no olvidó el traspiés del primer partido contra Arabia Saudita, resultado que les abrió los ojos y les dio la confianza para medirse en qué condición estaban para llegar a la gran final.



“Empezar mal el Mundial fue una prueba, pero acá estamos, intentando una vez más ganar un Mundial con Argentina. Estuve muchos partidos por fuera, analizando si volvía y bueno, se intentó y estamos en otra final”, mencionó en conferencia de prensa Messi.



Otra de las frases que dejó Lionel Messi al finalizar el partido fue que esto era lo que quería, pues no oculta que es su último Mundial y es la oportunidad que necesitaba para poder seguir soñando con levantar la Copa del Mundo.



"Sabíamos que no éramos los máximos candidatos, pero no le íbamos a regalar nada a nadie. Fuimos demostrándolo partido a partido, pero ahora disfruto diferente, más, siendo mi último Mundial", finalizó Messi.



Con esta histórica clasificación de Argentina, Lionel Messi disputará su segunda final de un Mundial y espera la revancha tras caer el Brasil 2014 contra Alemania.