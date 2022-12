Modric, el corazón de Croacia: con solo sacrificio no es suficiente

Croacia llegó a la semifinal de puro corazón. Enfrentaron en cuartos de final a Brasil y eliminaron a los sudamericanos con la misma vía que en los octavos: la prórroga y la tanda de penaltis. Pero, ante Argentina esta vez, no hubo ninguna posibilidad de poner en problemas a Emiliano el ‘Dibu’ Martínez. Zlatko Dalic intentó sobrepoblar el mediocampo como ha venido haciéndolo con Luka Modric, Mateo Kovacic y Marcelo Brozovic, pero ninguno de los tres pudo detener los ataques de la albiceleste.

Aunque Luka Modric intentó liderar a Croacia en cada pelota parada y en la medular del combinado nacional, no estuvo para nada afinado. Es el diferente y trató poner pases claves a sus compañeros, pero no se acercaron como se esperaba ni como había sido costumbre durante el Mundial. Modric ejecutó las pelotas quietas que fuero apenas acercamientos de los balcánicos.



La labor de Luka Modric estuvo dividida entre el ataque y la defensiva con un tremendo retroceso para defender en una acción. Ejecutó un tiro libre y en un abrir y cerrar de ojos ya estaba en su propia área para rechazar un centro argentino de cabeza. El jugador del Real Madrid imprimió corazón y garra eludiendo a rivales e intentando sobrepasar los rivales que lo rodearon.



Luka Modric no pudo cuajar en la medular con Marcelo Brozovic ni Mateo Kovacic, pese al amor y el corazón que le metió. Avanzó por las bandas y por el centro del campo, pero no pudo entonar realmente como en partidos pasados. No queda solo con estar en todos lados en la cancha, no queda solo por defender y tratar de liderar los ataques, pues, verdaderamente no fue suficiente para que Croacia pudiera vencer a Lionel Messi y compañía.



Así se despide Luka Modric de poder disputar la final por segundo Mundial consecutivo y tendrá que quedarse con el consuelo de definir el tercer y cuarto puesto. Modric tendrá otro partido más en Qatar para intentar quedarse con el podio. Lo que está claro es que con defender y estar en todas partes de la cancha, no basta y debe volver a ser ese jugador diferente. Lo mostró contra Argentina, pero no pudo inquietar como el líder que es a Emiliano Martínez y defensores sudamericanos.