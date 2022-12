Abran paso al rey: Messi sonríe y lleva a Argentina a final de Mundial

Abran paso al rey: ahí va Lionel Messi hacia la corona que le falta, la que lleva una vida mereciendo y apenas ahora parece al alcance de la mano.

Argentina se paseó con un 3-0 inapelable, indiscutible, inmensamente merecido. Un equipo en la cancha, ese que selló el boleto a la final del domingo.



Era un ejercicio de paciencia, de entender, sin desesperar, que Croacia tenía un único plan resistencia y era buena estrategia de desconcierto entregar la pelota, no sobreactuarse por recuperarla, esperar y confiar en la noche de Julián Álvarez.



Porque era él quien abría la cerradura y sorprendía a la espalda de los sembrados zagueros croatas, abriendo espacio primero para un remate furioso de Enzo Fernández que atajó brillante Livakovic y después para él mismo, en el primer aviso de lo que traía en la mochila para esta semifinal.



Sacó su arma letal a los 33 minutos, cuando les hizo un agujero enorme a los estáticos croatas y en el mano a mano obligó al primer error de Livakovic en toda la Copa: falta, penalti y gol de Lionel Messi.



Y no era lo mejor de su repertorio: a los 39 inventaba una salida a pura velocidad y precisión y hasta las barbas del portero llegaba controlando la pelota y definía y se abrazaba y sonreía y sabía que el suyo era un pome, un golazo que tal vez no vuelva a repetir.. ¡cómo si es la semifinal de un Mundial!



Y entonces, el júbilo: minuto 69, la tomó Messi casi en el medio campo y enfiló a la puerta, imbatible, indescifrable, y cuando vio a Álvarez libre le habló de frente: toma, hacelo. Golazo. Golazo. Golazo para el 3-0 final.



No hub o reacción en Croacia, no hubo Modric, no hubo juego aéreo, no hubo nada. Demasiado cansancio acumulado para reaccionar.



Argentina va a su final, a la que fue a buscar, a la que se propuso llevar a Messi. Difícil encontrar un momento igual para la corona que merece el capi. Es ahora. Tiene que ser ahora.