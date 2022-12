Messi estalló furioso al final del partido: '¿Qué mirás bobo? Andá'

Tras la victoria de Argentina ante Países Bajos, los ánimos siguieron caldeados entre integrantes de ambos equipos. Camino al vestuario los protagonistas fueron Weghorst y Messi.



En medio de una entrevista, Lionel Messi estalló contra el neerlandés, Wout Weghorst, autor de los dos goles naranjas, a quien le soltó: "¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? Andá para allá". Al parecer, ambos jugadores venían con roces desde la cancha.



Todo se dio camino al vestuario, cuando el medio argentino TyC Sports tuvo acceso al '10' y en plena transmisión se dio el cruce. Aunque la imagen televisiva no mostró quién había provocado el enojo de Leo, el mismo medio informó que se trataba de Weghorst.



Durante la entrevista y con evidente molestia, Messi apuntó al técnico de Países Bajos diciendo que "Sufrimos demasiado injustamente. Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a meter pelotazos que te complican", pero también reservó uno que otro dardo para el árbitro español Mateu Lahoz.



"No quiero hablar del árbitro por qué después te sancionan, no podes ser sincero, pero creo que la FIFA debería ver todo esto. No podes poner un árbitro así para un partido semejante, de unos cuartos de final de un Mundial (...) Siempre te jugaba en contra y el último foul creo que no era", mencionó el referente argentino.