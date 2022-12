'Kun' Agüero lo contó todo: así fue el cruce entre Messi y Weghorst

El cruce entre Lionel Messi y el jugador de Países Bajos, Wout Weghorst, se ha hecho viral por cuenta de la frase que lanzó el argentino en plena entrevista. Leo reaccionó evidentemente molesto a las provocaciones del rival, que según Sergio Agüero quería formar bronca camino al vestuario.



El mismo 'Kun' intervino para "calmar los ánimos", y de paso, defender a su amigo. Cruzó un par de palabras en inglés con el delantero del Besiktas, que quería formar problema con los argentinos. Incluso, se conoció un video en el que Weghorst aparece discutiendo con Lautaro Martínez cuando llega Agüero.



"Justo estábamos entrando y el 19 (Wout Weghorst) le empezó a decir 'Eh Messi, eh Messi', se dio vuelta Leo, lo mira y le dice eso", mencionó Agüero sobre la frase ya conocida de Leo, quien en plena entrevista camino a los vestuarios le respondió al neerlandés diciendo: "¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? Andá para allá".



"El chavón le decía 'Come here (ven acá)', olvidate, ahí salté yo y le dije ya está, cerrá el orto, para qué le habla si el tema estaba caliente. Le dije que se calle", continuó el relato del 'Kun' en medio del programa Equipo F de ESPN.



Cabe recordar que el mismo Messi, un poco más tranquilo al pasar por la zona mixta, después de un duchazo, comentó que "el 19 desde que entró al partido empezó a provocarnos, a chocarnos, a decirnos cosas. Me parece que eso no hace parte del fútbol, yo siempre respeto a todo el mundo y me gusta que me respeten (...) Es la calentura del momento y queda ahí".



Vea el video del momento en el que Wout Weghorst discute con Lautaro, reta a Messi e interviene Agüero.