Messi le cantó la tabla a Van Gaal: lo buscó para hacerle un gesto

"Messi no juega mucho cuando el rival tiene la posesión. Ahí es también donde están nuestras posibilidades”, destacó Louis van Gaal previo al partido entre Países Bajos y Argentina, donde se dejó ver confiado en que en una tanda de penaltis tendrían la ventaja.



En zona mixta, el '10' argentino dejó ver su molestia con el técnico y Wout Weghorst, autor de los dos goles que forzaron a la prórroga. "No me gusta que se hable antes de los partidos, el 19 empezó a provocarnos, a chocarnos, decirnos cosas. Me gusta que me respeten, el técnico de ellos no fue respetuoso con nosotros".

A propósito del choque entre Messi y Van Gaal, en redes sociales se han hecho virales algunas imágenes del momento en el jugador busca al entrenador, al término del partido, para hacerle algunas señas (juntando los dedos de su mano), diciéndole que siguiera hablando.



El recordado Edgar Davids, ahora ayudante de Van Gaal, se acercó a Messi tratando de calmarlo, mientras que el técnico de Países Bajos quedó boquiabierto.



Messi también le lanzó un dardo al entrenador en medio de una entrevista: "Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a meter pelotazos". Al final, Messi sonríe con su equipo clasificado a semifinales en Qatar 2022, mientras que Países Bajos se marcha con la amargura de no haber podido sacarse la espinita de 2014.